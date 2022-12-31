الامارات | "رونالدو" يتصدر "تويتر".. ومغردون يصفون انتقاله لـ "النصر" بـ "مكافأة نهاية الخدمة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب الاعلان عن انضمامه إلى نادي النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لمدة عامين بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي.

وتباينت آراء المغردين حيال هذه الصفقة ما بين مؤيد لها ومعارض، حيث وجد بعضهم أن هذا الانتقال هو أمر طبيعي، ووصفوه بـ "مكافئة نهاية الخدمة" بالنسبة لرونالدو، بينما وجد آخرون أن الاعتزال كان الحل الأفضل لانهاء مشواره الكروي الكبير.

ووجد مغردون أن انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، سيشكل نقطة تحول كبيرة في الرياضة السعودية، والسياحة الرياضية، كما أنه سيرفع من قيمة الدوري السعودي وحضوره الإعلامي عالميا، فقال أحدهم: "حضور اللاعب العالمي #كريستيانو_رونالدو وانضمامه لفريق سعودي جماهيري سيرفع من قيمة الدوري وحضوره الإعلامي العالمي، وسيكون داعما قويا ليس لنادي النصر فحسب بل لبقية الأندية بما فيها المنافسون أنفسهم".

وقال آخر: "وصول النجم كريستيانو رونالدو إلى #الدوري_السعودي ليس مجرد خبر رياضي بل نقطة تحول في الرياضة #السعودية والسياحة الرياضية في منطقة الخليج بشكل عام".

كما عبر مغردون سعوديون عن فرحتهم بانضمام نجم كبير مثل رونالدو إلى أحد الأندية السعودية، مشيرين إلى أنهم ينتظرون انضمام المزيد من النجوم العالميين إلى الدوري قريبا، فقال أحدهم: "سعيد جدًا كمتابع للدوري السعودي بتواجد #كريستيانو_رونالدو حتى لو اني هلالي شي اسعدني وافرحني تواجد هذا النجم الكبير في دورينا ، بإذن الله نرا قربيًا نجوم عالمين في الدوري كل التوفيق للدون العالمي".

وهنأ مغردون الشعب السعودي على انضمام رونالدو إلى أحد الأندية السعودية، واعتبروه نجاحا يضاف إلى النجاحات الرياضية السعودية، فقالت إحدى المغردات: "أجمل التهاني للأشقاء في المملكة على كل النجاحات الرياضية المتلاحقة.. انضمام كريستيانو للنصر يشكل انجازا جديدا في تاريخ الكرة السعودية".

من جانبهم وصف مغردون صفقة انتقال كريستيانو إلى نادي النصر السعودي بـ "مكافئة نهاية الخدمة" لـ كريستيانو، فقال أحدهم: "شكرا على كل ما قدمته لعشاق الكرة، شكرا على التزامك طوال مسيرتك بالبعد عن كل ما يؤثر على لياقتك البدنية، شكرا على مجهودك المضاعف في التمرينات للبقاء في المستوى، هنيئا لك التعاقد بهذا المبلغ الضخم، تستحقها كمكافأة نهاية الخدمة، فقد اسعدتنا طوال مسيرتك و كنت ملهما للاجيال القادمة.. ستبقى اسطورة كرة القدم ".

وقال آخر: "انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في نهاية مشواره الكوري بهذا المبلغ الضخم لا يمكن اعتباره سوى مكافأة نهاية الخدمة".

وفي سياق متصل، انتقد مغردون تعاقد كريستيانو مع نادي النصر، وأكدوا على أن رونالدو "انتهى كرويا"، وكان من الأفضل له أن يقدم اعتزاله.

وقال آخر: "المفروض قبل 3 سنوات يعتزل اللعب قبل ان يهبط مستواه ويصبح جليس دكة البدلاء.. لا استبعد ان يكون في نهاية المطاف جليساً لدكة احتياط نادي النصر!!".

من جهتهم أكد مغردون على أن هذه الصفقة ستكون إيجابية على نادي النصر من الناحية الإعلامية والتسويقية، كما أنها ستدعم الفريق فنيا من خلال تواجد لاعب كبير في صفوفه ككريستيانو رونالدو، فقال أحدهم: "صفقة ذكية تفيد النادي إعلامياً وتسويقاً ، ويستفيد اللاعبين فنياً من الإحتكاك بلاعب بحجم الدون كأفضل لاعبي هذا الزمان".

وكانت تقارير صحفية سعودية أشارت، أمس، إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقع عقود انضمامه لصفوف فريق النصر السعودي رسميًا بداية من شهر يناير 2023، وذلك بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.