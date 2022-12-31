شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تتزين بأبهى صورة للاحتفالات بأعياد رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاؤلاً بعام جديد يحمل معه الكثير من الأحلام والأمنيات السعيدة، تزينت جميع فروع أندية سيتى كلوب على مستوى الجمهورية من كفر الشيخ حتى أسوان بمظاهر احتفالية وجمالية، استعدادًا لاستقبال احتفالات الأعضاء بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة وبداية الموسم الشتوي، ممثلة في مجسمات لشجر الكريسماس وبابا نويل بمختلف الأحجام داخل جميع الفروع.

وشهدت أندية سيتى كلوب أجواءً مبهجة بالتزامن من احتفالات رأس السنة الميلادية، حيث اكتست جميع الفروع بالزينات وأشجار الكريسماس الخضراء في جميع الأركان فضلاً عن مظاهر الإبهار البصري بأحدث صيحات الإضاءة الحديثة وعروض الضوء مصحوبة بعروض الليزر ذات الإضاءة المذهلة وأشجار عيد الميلاد.

وجهزت أندية سيتى كلوب أماكن للتسوق أثناء الاحتفال وشراء الهدايا وإعطائها لمن تحب بمناسبة الكريسماس، مثل الاكسسوارات ومستلزمات الاحتفال من ملابس تنكرية وأشجار مضيئة.

وخصصت أندية سيتى كلوب نصيبًا للأطفال من الاحتفالات بأعياد الكريسماس من خلال مشاركتهم في تلوين الأرضيات بألوان احتفالات الكريسماس وتحديدا اللونين الأخضر والأحمر لرسم الفرحة بأيديهم والتعبير عن الطاقة الإيجابية التي تملأهم مع قدوم العام الميلادى الجديد.

وتهدف أندية سيتى كلوب إلى تأسيس مجتمعات جديدة تلبي احتياجات كل أفراد الأسرة، لذا لا يتوقف دورها عند النشاط الرياضى فقط، ولكن يمتد إلى النشاط المجتمعى والعائلى أيضا لتفعيل دور الأسرة وعودة الترابط بين أفرادها.