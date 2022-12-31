شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تبدأ في التسجيل بكشوف السفر لأسوان لمؤازرة الفريق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جماهير نادي الزمالك تتوافد على مقر القلعة البيضاء من أجل التسجيل في كشوف السفر إلى أسوان لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المقبلة أمام أسوان في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتم تسجيل أسماء الجماهير وفقا لما أعلنته إدارة الزمالك بأن يكون المشجع لديه بطاقة "fan id" وأن يكون حجز تذكرة المباراة عبر موقع تذكرتي.

وكانت إدارة نادي الزمالك أعلنت عن حجز قطار بالكامل لنقل الجماهير إلى أسوان مجانا لحضور مباراة الفريق أمام أسوان في مسابقة الدوري وسيتحرك القطار في التاسعة مساء غدا الأحد كي يصل إلى أسوان في العاشرة صباح يوم الإثنين وسينتظر لعودة الجماهير إلى القاهرة عقب المباراة.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام على ملعب أسوان.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.