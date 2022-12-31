شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة أشغال كروية شاقة فى مران الأهلى واجتماع مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى إجتماعاً مع لاعبيه ؛ للحديث عن المرحلة المقبلة ، وقاد أندرياس أندويا مرانا بدنيا للاعبين استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن يؤدي اللاعبون فقرات فنية متنوعة تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف