شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر يعلن تشكيل منتخب الشباب لودية حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته الودية أمام الفريق الأول بنادي حرس الحدود في ختام معسكر الفريق بالقاهرة.

ويضم التشكيل كلا من أحمد نادر السيد وعبد الرحمن رشدان ومحمد كمال وإياد العسقلاني وخالد عوض ومحمد فارس ومصطفي أشرف وأحمد عبد الرحيم وكريم الدبيس وأحمد نادر حواش وصلاح باشا.

واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا حفاظا على برنامج المنتخب من الارتباك.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.