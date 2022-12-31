شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد الكاس "الجوهرة السمراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزخر الكرة المصرية بالعديد من المواهب الكروية، التى لا يمكن أن تسقط من أذهان عشاق الساحرة المستديرة، بفضل الأداء الرجولى والمهارى الذى قدموه على مدار تاريخهم على المستطيل الأخضر، ويسلط ”الخليج 365” الضوء على حكاية جديدة، نجم نادى الزمالك أحمد الكاس المُلقب بـ"الجوهرة السمراء"، وهو من مواليد 8 يوليو عام 1965 بمحافظة الإسكندرية، تعود أصوله إلى مدينة النوبة ولكنه ولد بالإسكندرية وبدأ مسيرته مع الساحرة المستديرة فى النادى الأولمبى، قبل أن يلفت أنظار مسئولى الزمالك للتعاقد معه.

الكاس سطع نجمه مع الزمالك وانضم إلى نادى المائة وسجل أكثر من 107 أهداف فى الدورى المصرى، كما أحرز 5 أهداف مع نادى الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية المختلفة، ولعب لأندية الأولمبى والزمالك والاتحاد السكندرى السابق.

خلال مسيرة الكأس مع الزمالك حقق بطولة كأس الأندية أبطال الدورى عام 1996، وكأس السوبر الأفريقى عام 1997، كما حقق مع منتخب مصر بطولة كأس العرب 1992 مع منتخب مصر العسكرى، وكأس العالم العسكرية عام 1993.

وشارك "الجوهرة السمراء" مع الفراعنة ببطولة كأس العالم فى إيطاليا عام 1990، هو صاحب "أسيست" هدف الصعود فى مرمى الجزائر، الذى سجله حسام حسن فى نوفمبر من عام 1989 بملعب القاهرة.