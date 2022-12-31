شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى والزمالك فى يناير 2023.. صدام نارى مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بناديي الأهلى والزمالك لخوض عدة مباريات مصيرية فى شهر يناير مع إنطلاقة العام الجديد 2023 سواء على صعيد بطولة الدوري أو كأس مصر.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد المواجهة المقبلة للاهلى والزمالك

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

يستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الاثنين المقبل علي ستاد اسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدوري المصري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

مواعيد مباريات الاهلى فى شهر يناير



الإثنين 2 يناير – الأهلي ضد بيراميدز – الدوري (الجولة 11) – ملعب السلام

الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد أسوان يوم الأثنين 2 يناير في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصراً.

2- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

6- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

7- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى والزمالك فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية