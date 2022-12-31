شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلى فى المران الصباحى استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة. وبدأ المران بمحاضرة قصيرة للمدير الفني للفريق مارسيل كولر شرح خلالها بعض الأمور الفنية للاعبين.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى مباراة ودية عصر اليوم أمام منتخب غانا للمحليين والذى يقيم معسكرا تدريبيا فى القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.