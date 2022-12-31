شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يبدأ رحلة البحث عن حارس جديد لتدعيم عرين الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى النادى الإسماعيلى، رحلة التنقيب عن حارس مرمى متميز للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم عرين الفريق خلال النصف الثانى من الموسم.

ويضم الإسماعيلي أربعة حراس مرمي وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو بالإضافة إلى الصاعد عبد الله جمال.

ويستأنف فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم، السبت، على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس عقب خسارتهم من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة العاشرة للدوري مساء الخميس الماضى.

ويبدأ الدراويش اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

في سياق آخر، يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خسر من الزمالك نتيجة الأخطاء الفردية ، مشيراً إلى أنه كان على علم بصعوبة المباراة بسبب قوة المنافس.

وأضاف، ”الفريق للأسف فقد الكرة بشكل مبالغ فيه، الهدف الأول جاء بسبب خطأ في التغطية العكسية والهدف الثاني نتيجة لمسة يد “.

وتابع، "فى الشوط الثاني حرصنا على تغيير الخطة ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب، لدينا سلبيات عدة سنعمل على إصلاحها في اللقاءات المقبلة”.

واستكمل تصريحاته قائلا، ”علينا أن نراجع الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك من أجل تلافيها في مواجهة البنك الأهلي”.

واختتم حديثه :” أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مؤازرة اللاعبين وأعدهم بأن الجميع سيقاتل من أجل إصلاح الأخطاء والعودة تدريجياً لمكانته الطبيعية بين الكبار “.