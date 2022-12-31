شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن غياب مصطفى شوبير 4 أسابيع بسبب قطع فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق بقطع فى غضروف الركبة، موضحاً أن اللاعب أجرى أشعة وفحوصات طبية على الركبة بعد إصابته فى مران الخميس الماضي، وأثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة.

وأشار مدير الكرة إلى أن حارس الفريق سيخضع لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف يغيب عن التدريبات الجماعية لفترة من 3 إلى 4 أسابيع.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة ، ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.