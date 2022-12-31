الأعلى راتبا في التاريخ .. رونالدو يتفوق على ميسي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي سيجعله الرياضي الأعلى راتبا في التاريخ والأكثر دخلا في عام واحد، ويمنحه التفوق على منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان في الأعلى راتبا في تاريخ كرة القدم.

وبحسب الصحيفة، فإن راتب كريستيانو رونالدو الصافي مع النصر يبلغ 70 مليون جنيه إسترليني سنويا، وبإضافة مجموعة من الحوافز والإعلانات التجارية سيحصل على 170 مليون جنيه إسترليني في العام.

ووفقًا للتقارير الصحفية، إجمال قيمة عقد رونالدو ستكون - 2 مليار ريال

سيحصل سنويًا على - 804 مليون ريال

شهريًا - 67 مليون ريال

أسبوعيًا- 16,750,000 ريال

يوميًا - 2,200,000 ريال