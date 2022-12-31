شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 5 آلاف جنيه رسوم الاشتراك فى كأس مصر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تنظيم بطولة كأس مصر للكرة النسائية موسم 2022 -2023، لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث، وحدد رسم الاشتراك بقيمة 5 آلاف جنيه لكل ناد يرغب في المشاركة.

وأخطر اتحاد الكرة الفروع التابعة له لأخطار الأندية ومراكز الشباب بفتح باب الإشتراك لأندية الأقسام الأول والثاني والثالث للكرة النسائية مقابل 5 آلاف جنيه على أن يكون السداد نقدا أو بشيك مقبول الدفع.

من ناحية أخرى، يخوض منتخب مصر للكرة النسائية مباراتين وديتين أمام نظيره اللبناني، خلال فترة التوقف الدولي، فى شهر فبراير المقبل من العام القادم.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية إقامة معسكر مفتوح، في شهر ديسمبر، لمنح الفرصة للعديد من العناصر الجديدة التي سيتم ضمها لصفوف المنتخب.