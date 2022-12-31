شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يحافظ على صدارة هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، التي شهدت احتلال الزمالك للصدارة بعد فوزه على الإسماعيلي (3-1)، وتعثر الأهلي أمام سيراميكا (1-1)، ليقتنص الفريق الأبيض القمة بفارق الأهداف.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري

الاثنين 2 يناير

أسوان & الزمالك..2.45 ظهراً

الداخلية & المصرى البورسعيدى..2.45 ظهراً

الاهلى & بيراميدز..7 مساءاً

الاتحاد السكندري& انبى..7 مساءاً

الثلاثاء 3 يناير

غزل المحلة & سيراميكا..2.45 ظهراً

المقاولون العرب & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & البنك الاهلى..5 مساءاً

فيوتشر & سموحة..8 مساءاً

الاربعاء 4 يناير

فاركو & طلائع الجيش..5 مساءاً

ترتيب هدافى الدوري المصرى

أحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 7 أهداف

أحمد السيد زيزو ( الزمالك) المركز الثانى 5 أهداف

رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 4 أهداف

يوسف أسامة نبيه ( الزمالك ) المركز الثالث 4 أهداف

كريم بامبو ( البنك الاهلى ) المركز الرابع 4 أهداف

مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز الخامس 3 أهداف

خالد قمر ( الطلائع) المركز السادس 3 أهداف

جوزيف أوشايا ( المقاولون العرب) المركز السابع 3 أهداف

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.