شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي (خليجي 25) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبدأ بطولة كأس الخليجي العربي في نسختها الـ25 في 6 يناير/ كانون ثان 2023، وقبل ذلك سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لـ "خليجي25"؟.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الخليج العربي (خليجي 25)

ويشارك في كأس الخليج العربي 8 منتخبات وهي العراق البلد المضيف، السعودية، قطر، البحرين، عمان، اليمن، الإمارات، الكويت.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 بمدينة البصرة، في العراق، لأول مرة بعد 43عامًا.

وتنطلق البطولة بداية من 6 وحتى 19 يناير 2023 المقبل، على ملعبين.

وحقق منتخب البحرين لقب البطولة في نسختها الأخيرة على حساب المنتخب السعودي، بعد فوزه في المباراة النهائية للنسخة التي أقيمت في قطر عام 2019 بهدف دون رد.

ويمتلك المنتخب الكويتي الرقم القياسي في الفوز ببطولة خليجي، لا سيما وأنه يمتلك 10 كؤوس، رغم غيابه عن منصات التتويج منذ 2010.

من المنتظر أن تكون هناك مباريات قوية وممتعة في خليجي 25، في وجود منافسين أقوياء مثل الإمارات والسعودية وقطر.

ولمتابعة المباريات المرتقبة، هناك 7 قنوات ستقوم بنقل أحداث بطولة كأس الخلي العربي في نسختها الخامسة والعشرين.

قنوات بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات

قنوات الكأس القطرية

قناة الرابعة العراقية

القناة الرياضية العراقية

قناة عمان الرياضية

قناة الكويت الرياضية.

لم يكتفِ ليونيل ميسي خلال هذا العام بإحراز كأس العالم فقط، بل أضاف إلى رصيده المُتخم بالجوائز الفردية، العديد من الأرقام القياسية.

وواصل ميسي ممارسة هوايته المفضلة، المثمثلة في تحقيق الأرقام القياسية، سواء على صعيد الأندية رفقة فريقه باريس سان جيرمان، أو بقميص منتخب بلاده الأرجنتين.

وربما تكون سنة 2022، هي الأفضل في مسيرة ليونيل ميسي، ليس على صعيد الأرقام القياسية أو الإنجازات الفردية، بل لأنه توج بلقب كأس العالم رفقة منتخب بلاده في قطر.

ونجح ميسي في قيادة الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022، بعد الفوز على فرنسا في اللقاء الختامي بركلات الترجيح، ليُساهم البولجا في إضافة النجمة الثالثة لشعار "التانجو".

وعلى الصعيد الفردي، فقد حقق ليونيل ميسي العديد من الأرقام التاريخية خلال 2022، سواء بقميص فريقه باريس سان جيرمان، أو رفقة منتخب بلاده الأرجنتين.

بات ليونيل ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي يصنع 3 أهداف في مباراتين مختلفتين خلال نفس الموسم، فقد فعلها ضد سانت إيتيان بنهاية عام 2021، وكررها ضد كليرمونت في أبريل/ نيسان 2022.

وخلال شهر أكتوبر/ تشرين أول من العام الحالي، وصل ميسي إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة بالدوري الفرنسي، محققًا أسرع معدلاته على الإطلاق، (الرقم السابق 10 تمريرات حاسمة في 14 مباراة).

الأرقام القياسية التي حققها ميسي في دوري أبطال أوروبا 2022:

في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، حطم ميسي رقمًا خاصًا بغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو، حيث سجل أهدافًا في مرمى 39 منافسًا مختلفًا بالبطولة، ليتخطى صاروخ ماديرا (38 ضحية).

ولدى ميسي 129 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، وهو على بُعد 11 هدفًا من رقم كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للمسابقة الأغلى على صعيد الأندية.

ولن يكون بمقدور ميسي تحطيم هذا الرقم في عام 2022، ولكنه سيدخل السنة الجديدة وعينه على تسجيل تلك الأهداف حتى يكون الهداف التاريخي للكأس ذات الأذنين.

أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للأرجنتين في نهائيات كأس العالم، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في نسخة قطر 2022، ليرفع بذلك رصيده لـ13 هدفًا، متفوقًا بفارق 3 أهداف على الرقم الأرجنتيني القياسي السابق الذي كان مسجلًا باسم جابريال باتيستوتا (10 أهداف).

ويُعد ميسي اللاعب الوحيد الذي قدم تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده بيليه والبولندي جرزيجورز لاتو ودييجو مارادونا وديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في 3 نسخ مختلفة.

وأصبح ميسي كذلك، اللاعب الوحيد الذي شارك في 26 مباراة بتاريخ كأس العالم، متفوقًا على الألماني لوثار ماتيوس الذي شارك في 25 مباراة.

وأضاف ليو رقمًا قياسيًا آخر في نهائي المونديال، كأكثر لاعب خوضًا للدقائق في تاريخ كأس العالم بعدما رفعه إلى 2314، متقدمًا على الإيطالي باولو مالديني (2217 دقيقة).