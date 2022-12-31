صفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا .. وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة لرونالدو

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب وزير الرياضة السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر.

ورحب الوزير بقدوم "صاروخ ماديرا" إلى الملاعب السعودية، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية.. مرحباً بك".

وتابع قائلا: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا".

وكان نادي النصر قد أعلن في وقت سابق من يوم الجمعة ضم المهاجم البرتغالي بعقد يمتد حتى 2025.

وأضاف النادي عبر حسابه على تويتر "وقع رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. سيمتد العقد حتى 2025" مصحوبا بصورة لرونالدو وهو يحمل القميص رقم سبعة للنادي.