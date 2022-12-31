شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمتابعه مباراة الفريق أمام أسوان، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث. الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الثالثة إلا الربع عصر الاثنين المقبل باستاد أسوان الرياضي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





نتيجة آخر ظهور للزمالك وأسوان فى الدوري

وفاز الزمالك على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد القاهرة، فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل ثلاثة مرات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1- الزمالك ضد أسوان يوم الاثنين 2 يناير فى الساعة الثالثة إلا الربع عصراً.

2- الزمالك ضد الداخلية يوم الخميس 5 يناير فى الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- «كأس مصر» الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

5- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

6- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

7- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.