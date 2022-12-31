شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوجه رسالة لجماهير الأهلى: آمل أن يكون العام المقبل مليئاً بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على الاحتفال بالكريسماس وتوجيه رسالة إلى الجماهير احتفالا معهم ببدايه عام جديد، ونشر كولر عبر حسابه على انستجرام رسالة قال فيها، "أود أن أترك رسالة أخرى فى نهاية العام لكل عشاق الأهلى، آمل أن يكون العام القادم مليئاً بالحب والصحة والسلام شكراً".



رسالة كولر

احتياجات السويسرى

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي الأهلي تنفيذ احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني فيما يخص الصفقات الجديدة واللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم داخل الفريق الأحمر، من أجل تدعيم صفوف الأهلي بلاعبين على أعلى مستوى، والمساهمة في تحسين أداء الفريق الأحمر بعد المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه الأهلي في المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



كولر

كولر يرغب فى تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الشتوية

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، أبرزها مركز الجناحين الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح والوسط "رقم 8" والظهير الأيمن وقلب الدفاع، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في المباريات القادمة، لاسيما بعد تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين.

ويمر الأهلي بحالة عدم اتزان فني في المباريات الأخيرة من عمر الدوري تسببت في فقدانه 6 نقاط في مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين، بعد التعادل أمام كلا من فيوتشر وسموحة وسيراميكا، وتسعى الإدارة إلى تلبية كل احتياجات الجهاز الفني في الفترة المقبلة.