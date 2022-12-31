شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح مزاد الشتاء على أحمد مدبولى خوفاً من رحيله مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، على بيع أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق لأعلى سعر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للاستفادة المادية من بيع اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى، ويحق له الرحيل مجاناً نهاية الموسم والتوقيع لأى نادٍ حالياً.

وقدم النادى المصرى البورسعيدى عرضاً للإسماعيلى للتعاقد مع مدبولى بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفني للفريق، ويرغب مسئولو الإسماعيلى فى التمهل قبل اتخاذ القرار النهائي للوصول لأعلى سعر فى اللاعب، فى ظل إمكانياته المتميزة التي لا يختلف عليها أثنان ورغبة أكثر من نادٍ فى التعاقد معه.

من جهته رحب أحمد حسام ميدو، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، برحيل مدبولى في الميركاتو الشتوى، رغم الحاجة الفنية لجهوده، وذلك بعد فشل محاولات تمديد تعاقده وخوفاً من رحيله المجانى في نهاية الموسم، بالإضافة لرغبة الإسماعيلى في تدعيم صفوف الفريق بعد بيع لاعب أو اثنين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبدأ الدراويش اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.