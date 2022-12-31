شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشارك فى الصالون الثقافي "قعدة شباب" بالمركز الأولمبي بالمعادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المشاركة فى الصالون الثقافى الذى أقامته الوزارة بالمركز الأولمبى بالمعادى تحت عنوان "قعدة شباب" لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المجتمعية فى حوار شبابى .

جاء الصالون بتنظيم الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة المتحدثين "مصطفي حسنى الداعية الإسلامى ، والدكتورة منال عمر استشاري الصحة النفسية ، والدكتورة منن عبد المقصود أمين عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة سهير عبد المنعم أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

تناول اللقاء الحديث حول الوقاية من الانتحار واسباب تزايد معدلات الانتحار وكيفية مواجهته، وتأثير ذلك على المجتمع والأسر، والبرامج والمبادرات التى تنفذها الدولة للحفاظ على الصحة النفسية، وما يدعو له الدين من قيم وأخلاق ينبغى التحلى بها .

طرح الشباب المشاركون فى اللقاء مجموعة من التساؤلات تتعلق بالآليات التى ينبغى الالتزام بها للوقاية من الأفكار الانتحارية، والنصائح المقدمة للابتعاد عن هذا الطريق الخطر، وأخر الاحصائيات والأرقام المتعلقة بهذا الأمر.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة

حرص الوزارة على تنفيذ الصالونات الثقافية لخلق حالة من الحوار الشبابي حول الموضوعات والقضايا المختلفة التى تتعلق بهم والمجتمع فى ضوء ملف التوعية الذى تولى الوزارة له بالغ الاهتمام ، ودعوة الشباب للتعرف على حقائق الأمور والتحديات التى تواجه البلاد.

حضر اللقاء مجموعة من طلاب جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وشباب الخريجين ولاعبى ولاعبات المنتخب الوطنى للجودو .