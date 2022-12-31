شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق اليوم مراناً فى العاشرة صباحاً على ملعب التتش استعداداً لهذه المباراة المرتقبة.

ويخوض فى الثانية ظهر اليوم، السبت، بدلاء فريق الكرة بالنادى الأهلى مباراة ودية مع منتخب غانا للمحليين باستاد التتش، ضمن برنامج الفريق الأحمر استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.





موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.