شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها الاثنين المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق اليوم مراناً فى العاشرة صباحاً على ملعب التتش استعداداً لهذه المباراة المرتقبة.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
موعد مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري
ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف.مواعيد مباريات الأهلى فى شهر يناير
الاثنين 2 يناير – الأهلي ضد بيراميدز – الدوري (الجولة 11) – ملعب السلام
الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون
الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب
الاثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام
السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة
الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام
الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس