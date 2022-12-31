شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. يوسف أسامة نبيه "نجم الشباك فى الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يوسف أسامة نبيه نجم الزمالك فى تقديم أوراق اعتماده لجماهير القلعة البيضاء بعدما نجح فى حجز مكان أساسى بتشكيلة الفارس الابيض حيث سجل أربعة أهداف مؤثرة فى الموسم الحالى مع الزمالك.

وسجل يوسف أسامة نبيه هدفا رائعا في شباك الاسماعيلي في لقاء الفريقين بالجولة 10 من الدوي الممتاز على ستاد القاهرة.

ولعب يوسف أسامة نبيه صاحب الـ "22 عاماً" دور المنقذ للزمالك أمام البنك الأهلي بتسجيله هدفا من ضربة رأسية في الدقيقة الأخيرة وهو ما دفع مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا للاعتماد عليه بشكل أساسي.

وقال يوسف نبيه، في تصريحات تليفزيونية "أتمنى الاستمرار مع الزمالك، لن ألعب سوى للقلعة البيضاء في الدوري المصري، ولا أعتقد أن النادي سيقف في طريقي إذا تلقيت عرضًا للاحتراف الخارجي".

وأضاف "من الصعب أن ألعب للأهلي، قد أربح الكثير من الأموال، لكني سأخسر وقتها حب الجماهير، كما أن هذا القرار سيؤثر على والدي، لأن الجماهير ستنتقده كونه أحد أساطير النادي ونجله يلعب للمنافس".

وتابع نبيه "الأهلي طلب ضمي عندما كنت ألعب في قطاع الناشئين بإنبي، وقتها قدمت مباريات قوية أمام القلعة الحمراء، ومسؤولوه طلبوا التعاقد معي وهم يعرفون أني ابن أسامة نبيه، لكني رفضت وقتها، لأنه من الصعب اللعب للأهلي، لم أتخيل ذلك أبدًا".

وأوضح اللاعب الذي انضم للفريق الأول للزمالك في سبتمبر 2021 "أتعلم الكثير من زيزو وشيكابالا، وأتمنى أن أصل لمستواهما".

وبسؤاله عما إذا كان يميل للعب على الطرف أو العمق، رد اللاعب الشاب "أفضل اللعب على الطرف".