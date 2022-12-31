شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ تنفيذ مطالب كولر في الميركاتو الشتوي بعد تراجع النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي في تنفيذ احتياجات السويسري مارسيل كولر المدير الفني فيما يخص الصفقات الجديدة واللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم داخل الفريق الأحمر، من أجل تدعيم صفوف الأهلي بلاعبين على أعلى مستوى، والمساهمة في تحسين أداء الفريق الأحمر بعد المستوى غير المرضي الذي ظهر عليه الأهلي في المباريات الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم أكثر من مركز خلال موسم الانتقالات الشتوية القادم، أبرزها مركز الجناحين الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح والوسط "رقم 8" والظهير الأيمن وقلب الدفاع، من أجل تحسين أداء الفريق الأحمر في المباريات القادمة، لاسيما بعد تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين.

ويمر الأهلي بحالة عدم اتزان فني في المباريات الأخيرة من عمر الدوري تسببت في فقدانه 6 نقاط في مشوار المنافسة على استعادة درع الدوري الغائب عن القلعة الحمراء في آخر موسمين، بعد التعادل أمام كلا من فيوتشر وسموحة وسيراميكا، وتسعى الإدارة إلى تلبية كل احتياجات الجهاز الفني في الفترة المقبلة.