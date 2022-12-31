شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يعود من قطر إلى القاهرة بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادما من قطر خلال 3 أسابيع، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.
كان فيريرا قد رحب بعودة محمود شبانه، مدافع الفريق الأبيض المعار لسموحة، إلا أن اللاعب خرج عقب مباراة فريقه أمام الأهلى، مؤكدا أنه لم يتحدث معه أحد من فريقه السابق، بالإضافة لخروج طارق العشرى المدير الفنى للموج الأزرق، ليؤكد عدم وجود نية لديه فى الاستغناء عن اللاعب فى الميركاتو، وأنه سيكمل عقده مع الفريق نظرا للاعتماد الكبير عليه خلال مباريات الدورى، وهو ما أغلق باب التكهنات نحو عودة شبانه للزمالك فى الميركاتو الشتوى.
ويعد محمد عبد السلام، مدافع الفريق، أحد الحلول المطروحة لحل تلك الأزمة، خاصة أنه صغير السن وشارك مع الإتحاد السكندرى فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد، ومن المقرر أن يحسم فيريرا أزمة تدعيم الدفاع عقب لقاء أسوان.