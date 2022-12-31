شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يعود من قطر إلى القاهرة بعد 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة قادما من قطر خلال 3 أسابيع، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.

في سياق متصل طلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، من أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، بضرورة حسم ملف التعاقد مع مدافع سوبر لتعويض غياب الونش الذى أصيب فى بداية الموسم بالرباط الصليبى وسيغيب عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم وهو ما ترك أزمة فى دفاع الفريق.

كان فيريرا قد رحب بعودة محمود شبانه، مدافع الفريق الأبيض المعار لسموحة، إلا أن اللاعب خرج عقب مباراة فريقه أمام الأهلى، مؤكدا أنه لم يتحدث معه أحد من فريقه السابق، بالإضافة لخروج طارق العشرى المدير الفنى للموج الأزرق، ليؤكد عدم وجود نية لديه فى الاستغناء عن اللاعب فى الميركاتو، وأنه سيكمل عقده مع الفريق نظرا للاعتماد الكبير عليه خلال مباريات الدورى، وهو ما أغلق باب التكهنات نحو عودة شبانه للزمالك فى الميركاتو الشتوى.

ويبحث الجهاز الفنى للزمالك عن بدائل قوية من أجل التعاقد مع أحدها أو عودة أحد الطيور المهاجرة، بعد تمسك الاتحاد السكندرى أيضا باستمرار محمود علاء مدافع الزمالك المعار لزعيم الثغر حتى نهاية الموسم.

ويعد محمد عبد السلام، مدافع الفريق، أحد الحلول المطروحة لحل تلك الأزمة، خاصة أنه صغير السن وشارك مع الإتحاد السكندرى فى الموسم الماضى وظهر بشكل جيد، ومن المقرر أن يحسم فيريرا أزمة تدعيم الدفاع عقب لقاء أسوان.