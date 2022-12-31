شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء الأهلى يواجهون منتخب غانا للمحليين ودياً اليوم استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فى الثانية ظهر اليوم السبت بدلاء فريق الكرة بالنادى الاهلى مباراة ودية مع منتخب غانا للمحليين على ستاد التتش ضمن برنامج الفريق الاحمر استعداداً لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وكان منتخب غانا للمحليين اعتذر عن عدم خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، بعدما توصل المنتخب الأفريقي لاتفاق لمواجهة بدلاء الأهلي.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وخسر بنتيجة 0-2.

يحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في سبعة لقاءات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف

مواعيد مباريات الاهلى فى شهر يناير



الإثنين 2 يناير – الأهلي ضد بيراميدز – الدوري (الجولة 11) – ملعب السلام

الخميس 5 يناير – إنبي ضد الأهلي – الدوري (الجولة 12) – ملعب المقاولون

الخميس 12 يناير – الأهلي ضد المصري – الدوري (الجولة 13) – ملعب برج العرب

الإثنين 16 يناير – الأهلي ضد سموحة – نصف نهائي كأس مصر – ملعب السلام

السبت 21 يناير – الزمالك ضد الأهلي – الدوري (الجولة 14) – ستاد القاهرة

الثلاثاء 24 يناير – الأهلي ضد البنك الأهلي – الدوري (الجولة 15) – ملعب السلام

الأحد 29 يناير – حرس الحدود ضد الأهلي – الدوري (الجولة 16) – ملعب المكس