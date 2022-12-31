شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى المرحلة الثانية بدورى رجال الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى الثامنة مساء اليوم السبت، فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى إطار ختام الدور الأول من المرحلة الثانية بدورى الرجال للموسم المحلى 2022/2023 على صالة الفريق الأبيض .

وتشهد هذه الجولة مباراتى أيضا بين كلا من ، ايسترن كومبانى مع الترسانة و بتروجت مع سموحة ، قبل إنطلاق الدور الثانى يوم 2 يناير المقبل .

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.

كما أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتي تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيليةن خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير المقبل 2023.

جاء جدول المباريات كأس السوبر كالتالي..

*يوم الأربعاء 8 فبراير 2023

الزمالك - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الأهلى الساعة 6.

*يوم الخميس 9 فبراير 2023

الأهلي - طلائع الجيش الساعة 4.

الإتحاد السكندري - الزمالك الساعة 6.

*يوم السبت 11 فبراير 2023

الإتحاد السكندرى - طلائع الجيش الساعة 4.

الزمالك - الأهلى الساعة 6.

وتقام الأحد الموافق 12 فبراير، مباريات نصف النهائي وتنتهي منافسات كأس السوبر يوم 14 فبراير بتحديد بطل كأس.

نظام البطولة:-

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب و لن يكون بنظام البلاي أوف 3، ولن يكون هناك مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تم توفير عدد وحدة تدريبية لكل فريق على صالة المباريات يوم الثلاثاء 2023/2/7 فبراير حتى يوم الجمعة 10 فبراير 2023، من نفس الشهر ، وبينما تم توفير وحدة تدريبية لطرفي النهائي يوم الاثنين 2023/2/13.