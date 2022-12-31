شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلى أسوان غدا وفيريرا يخشى صحوة تماسيح النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة نادى الزمالك للسفر إلى أسوان ظهر غد الأحد، استعدادا لمواجهة أبناء زهرة الجنوب في المباراة، المقرر لها يوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، في لقاء من المتوقع أن يكون صعباً على الفارس الأبيض، نظرا للاستفاقة التي يمر بها تماسيح النيل تحت القيادة الفنية لـ أيمن الرمادى.

ويختتم فريق الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد في أسوان، بقيادة مديره الفني البرتغالى جوسفالدو فيريرا، حيث يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، إلى تحقيق الفوز في مباراة الإثنين، من أجل مواصلة الزحف والتربع على صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.

ويعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين فى فندق الإقامة مساء غد الأحد، سيكشف خلالها المدير الفنى عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به اللقاء، وكذلك مناقشة بعض النقاط الفنية التى سيتم اتباعها من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

ويخشى الزمالك من صحوة أسوان العائد للدوري الممتاز، حيث يضع فيريرا خطة مواجهة تماسيح النيل ليلة الغد الأحد، وحفظ "البروفيسور" تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين، وطالبهم بتنفيذها داخل الملعب من أجل حصد نقاط المباراة، مؤكداً لهم صعوبة المواجهة التي تتطلب من الجميع الحفاظ على تركيزهم حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وطالب فيريرا من لاعبيه ضرورة التركيز في مباراة أسوان واستغلال أنصاف الفرص بالشكل الأمثل وعدم التهاون أمام مرمى الخصم وترك الاستحواذ لهم من أجل مواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز.