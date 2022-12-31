شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس استمرار الدفع بـ شادي حسين في هجوم الأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب شادي حسين مهاجم الأهلي من الاستمرار في قيادة هجوم الفريق الأحمر في مباراته المقبلة أمام بيراميدز يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، بعدما شارك أساسيا في مباراة فريقه الأخيرة ضد سيراميكا وظهر بشكل مرضي، رغم أنه ابتعد عن المشاركة لأكثر من مباراة قبل المواجهة الأخيرة.

ورغم شكوى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من غياب المهاجمين عن التهديف وتراجع مستواهم وعدم اقتناعه بقدرات الثلاثي الموجود في الخط الأمامي، ولكن يرى أن شادي حسين الأجدر بقيادة الهجوم أمام بيراميدز بعدما أبلى بلاءً حسنا في مباراة سيراميكا وصنع أكثر من فرصة وغاب عنه التوفيق في أكثر من كرة، ولكنه يستحق الاستمرار في قيادة هجوم الأهلي خلال المباريات المقبلة.

ويعقد مسئولو النادي جلسة هامة مع السويسري لمدير الفني للفريق من أجل بحث مصير أكثر من لاعب تلقى عروضاً من أندية محلية على مدار الأيام الماضية ويأتي في مقدمتهم ، زياد طارق ومحمد مغربي وحسام حسن ومحمد محمود ، وتُشير الدلائل إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب السويسري رحّب برحيل محمد محمود حيث تأكد رحيل اللاعب بشكل شبه نهائي .

وهناك إتجاه أيضاً للموافقة على رحيل زياد طارق وحسام حسن لكن الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي ورسمي خلال الجلسة المرتقبة بين كولر ومسئولو الأهلي لاسيما وأن الأندية التي طلبت الثنائي ، حسام حسن وزياد طارق وـأبرزها الاتحاد وسموحة يرغبان في حسم الصفقة سريعاً وعدم الانتظار طويلاً.

وفيما يتعلق بمستقبل محمد مغربي المدافع الصاعد الذي عاد للأهلي الصيف الماضي بعدما تم قطع إعارته من الدوري التشيكي فتشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى صعوبة رحيله في يناير المقبل حيث تتجه النية للأبقاء عليه باعتباره أحد الخامات المُبشّرة في الأهلي والتي يحتاج لها الفريق الأول الفترة المقبلة.