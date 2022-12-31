شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا ومصطفى أشرف وأحمد نادر السيد يطيرون لأنديتهم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير رباعي منتخب الشباب المحترف، صلاح باشا مهاجم أودينيزي الإيطالي، ومصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني، وأحمد نادر السيد لاعب فيزيلا البرتغالي، وتيبو جبريال مدافع هوفنهايم الألماني، إلى أنديتهم غدا الأحد، بعد انتهاء معسكر شباب الفراعنة، والذى شهد تواجد الثلاثي لتجهيزهم للمشاركة في بطولة الأمم التي تقام في الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس في مصر.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وعقد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب اجتماعات مكثفة مع اللاعبين الأربعة المحترفين في معسكر المنتخب، وبالأخص مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ الألماني، والذى ينضم للمنتخب بعد غيابه عن المعسكرات الأخيرة.

وضمت قائمة المنتخب في المعسكر الذي ينتهى اليوم في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد، كريم أحمد نبيل، مصطفى مخلوف، محمد عادل أمين، وفي خط الدفاع: عبد الرحمن رشدان، محمد كمال، عمر فايد، تيبو جابريال، عبد الرحمن جودة، يوسف شعبان، إياد العسقلاني، كريم الديبس، أحمد رضا، محمد حمدي.

خط الوسط: خالد عوض، نور علاء الدين، أحمد رشدي، أحمد بيومي، محمد فارس، ميدو نبيل، ماجد هاني، طارق علاء، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف العزب، مصطفى أشرف، وفي خط الهجوم: أحمد شريف، محمود مرسي، صلاح باشا، يوسف حسن، عبد الرحمن زكي، أحمد نادر حواش.