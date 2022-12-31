شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يدرس مباريات الطلائع فى الدوري قبل مباراة استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لنادى فاركو بقيادة إيهاب جلال على دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته فى الخامسة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وطالب إيهاب جلال لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من مواجهة الطلائع بالمحطة المقبلة للدوري.

فى سياق أخر، عقد إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى فاركو، اجتماعاً مع لاعبيه شرح لهم طريقة عمله خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الالتزام والاجتهاد سيكون شعار التواجد فى التشكيل الأساسى، مشيراً إلى أن المشاركة ليست حكراً على لاعب بعينه وأن الاستبعاد سيكون مصير أى لاعب يثبت تقصيره فى التدريبات والمباريات.

وتعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع إيهاب جلال ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادى خلفا للبرتغالى نونو الميدا الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع النتائج.