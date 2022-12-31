أحمد عبد القادر ينتظم اليوم فى التدريبات الجماعية للأهلى استعدادا لبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم السبت أحمد عبد القادر صانع ألعاب الأهلى فى التدريبات الجماعية لفريقه استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل كولر إستبعاد أحمد عبد القادر من مواجهة سيراميكا بعد تعرضه لكدمة خفيفة فى الكاحل فى المران الذى سبق المباراة خوفاً من تفاقم الاصابة.

وأدى اللاعب برنامج تأهيلى للتخلص من الإصابة ، ولعب أحمد عبد القادر مع الأهلي هذا الموسم 8 مباريات في الدوري المصري سجل خلالها هدفين.

يستمر غياب الرباعى بيرسى تاو وطاهر محمد طاهر وعمار حمدى وأكرم توفيق عن الاهلى في مباراة بيراميدز بسبب الإصابة، حيث يشكو أكرم توفيق من قطع في الرباط الصليبى، فيما لا يزال عمار حمدى في مرحلة التأهيل الأخيرة من نفس الإصابة، ويعانى طاهر من جزع في الرباط الداخلى للركبة ويشكو بيرسى تاو من تمزق العضلة الضامة.

يسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.