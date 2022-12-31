شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يصحح أخطاء لاعبى الطلائع قبل مواجهة فاركو بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة حرس الحدود الاخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرغب محمد يوسف تلافى هذه الاخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

ويستعد الطلائع لمواجهة فاركو المقرر لها الخامسة مساء الاربعاء المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الطلائع مباراة ودية مع منتخب اليمن مساء الخميس الماضى انتهت بفوزه بهدف دون رد سجله كريم حلاوة ضمن الاستعداد لمواجهة فاركو.

في سياق آخر، يعكف محمد يوسف، على دراسة مباريات فاركو فى الدوري، وآخرها مباراته مع فيوتشر في الجولة الأخيرة للمسابقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة فاركو، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.

ويواصل محمود وحيد الظهير الايسر لنادى طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة للتعافى من الإصابة والعودة للملاعب.