شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم ،السبت، استعداداته لمباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل في بطولة الدوري الممتاز، حيث يخوض الفريق اليوم مراناً في العاشرة صباحاً على ملعب التتش استعداداً لهذه المباراة المرتقبة.

وبدأ الأهلي الاستعداد لمواجهة بيراميدز صباح أمس الأول الخميس دون راحة عقب مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الأربعاء بإستاد القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس.

على صعيد متصل ، يسابق مسئولو الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي ، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات