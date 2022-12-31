منتخب الشباب يلتقى حرس الحدود وديا اليوم

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، عصر اليوم السبت الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود وديا في ختام معسكره بالقاهرة ضمن خطة الاعداد لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.

ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا.

كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.