شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يلتقى حرس الحدود وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
واعتذر منتخب غانا الأول للمحليين عن خوض المباراة الودية الثانية أمام منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، بعدما توصل منتخب غانا لاتفاق لمواجهة بدلاء النادي الأهلي وديا في نفس موعد الودية الثانية اليوم السبت.
ونجح الجهاز الفني لمنتخب الشباب بالتنسيق مع اتحاد الكرة في إنقاذ الموقف سريعا، في ظل تمسك محمود جابر بخوض ودية ثانية خلال المعسكر وتم الاتفاق على مواجهة الفريق الأول لحرس الحدود اليوم السبت بدلا من غانا.
كان منتخب مصر للشباب خاض مباراة ودية قوية أمام منتخب غانا الأول للمحليين عصر الثلاثاء الماضي وحقق الجهاز الفني استفادة فنية كبيرة لرغبته في الاحتكاك القوي بمنتخبات أكبر سنا قبل خوض منافسات بطولة أمم افريقيا تحت 20 سنة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
من ناحيته أبدى محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003، رضاه عن تجربة الودية القوية الذي خاضها الفريق أمام منتخب غانا الأول للمحليين على استاد القاهرة ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تقام في مصر خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
وقال جابر عقب المباراة التي انتهت بفوز الضيوف بثنائية نظيفة إنه لا ينظر للنتيجة حاليا بقدر اهتمامه بأداء اللاعبين وتفهمهم لأفكار الجهاز الفني بجانب توفير الاحتكاك القوي مع مستويات أعلى من الفئة السنية للاعبين.