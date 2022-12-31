موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمتابعه مباراة الفريق أمام اسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.