شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمتابعه مباراة الفريق أمام اسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.
موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري
يستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الاثنين المقبل علي ستاد اسوان الرياضي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.القناة الناقلة لمباراة الزمالك واسوان
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك واسوان فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
نتيجة أخر ظهور للزمالك وأسوان فى الدوري
وفاز الزمالك على الاسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري، فيما وحقق أسوان الفوز على المصري البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.