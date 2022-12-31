شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي في مباراة بيراميدز للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب طاهر محمد طاهر جناح الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل عدم اكتمال شفائه من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلي، حيث يخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل والجري حول الملعب في الوقت الحالي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لفريقه ومن ثم إعلان جاهزيته للمشاركة في المباريات بشكل تدريجي، وفقا لرؤية الجهاز الفني وبعد التشاور مع الجهاز الطبي.

ويسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل.

وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليا وقاريا.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.