شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يستضيف الإنتاج الحربى اليوم في ختام الأسبوع الـ12 بمجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق وادى دجلة في الثانية والنصف مساء اليوم السبت، فريق الإنتاج الحربى على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من مجموعة القاهرة في القسم الثانى والتي بدأت مساء الخميس.

ويسعى الكرواتى توليتش المدير الفني لفريق وادى دجلة إلى مواصلة نتائجه الرائعة وتحقيق الثلاث نقاط لاستمرار سعيه إلى المقدمة بعدما نجح فى إسقاط القناة لأول مرة هذا الموسم فى الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على استغلال الفرص التي تتيح لهم من أجل حسم اللقاء، وحذر من خطورة لاعبى الإنتاج الحربى وحاجتهم إلى تحقيق الفوز بعد الهزيمة في الجولة الماضية.

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 22 نقطة قبل انطلاق هذه الجولة، بعدما خاض 11 مباراة نجح في الفوز في 7 لقاءات وتعادل في مباراة وخسر 3 مواجهات، سجل لاعبوه 16 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

في المقابل، يأمل حسام عبد العال المدير الفني لفريق الإنتاج الحربى، فى إعادة الفريق لطريق الفوز بعد الهزيمة من منتخب السويس فى الجولة الماضية، وشدد على أهمية تحقيق الثلاث نقاط من أجل الزحف نحو مقدمة الجدول، وحذر اللاعبين من انتفاضة الفريق الدجلاوى الذى يضم عناصر مميزة.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز العاشر في ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 13 نقطة، جمعها من 11 مباراة، حيث حقق الفوز 3 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أيضا.