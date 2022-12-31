شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم السبت فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته على ملعبه بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الجمعة عقب خسارتهم من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة العاشرة للدوري مساء الخميس الماضى.

ويبدأ الدراويش اليوم الاستعداد لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

في سياق أخر، يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه خسر من الزمالك نتيجة الأخطاء الفردية ، مشيراً إلى أنه كان على علم بصعوبة المباراة بسبب قوة المنافس.

وأضاف :” الفريق للأسف فقد الكرة بشكل مبالغ فيه ، الهدف الأول جاء بسبب خطأ في التغطية العكسية والهدف الثاني نتيجة لمسة يد “.

وتابع :” في الشوط الثاني حرصنا على تغيير الخطة ونجحنا في السيطرة على وسط الملعب ،لدينا سلبيات عدة سنعمل على إصلاحها في اللقاءات المقبلة”.

واستكمل تصريحاته :”علينا أن نراجع الأخطاء التي ظهرت في لقاء الزمالك من أجل تلافيها في مواجهة البنك الأهلي”.

واختتم حديثه :” أود أن أشكر الجماهير التي حرصت على مؤازرة اللاعبين وأعدهم بأن الجميع سيقاتل من أجل إصلاح الأخطاء والعودة تدريجياً لمكانته الطبيعية بين الكبار “.