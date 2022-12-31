رسمياً.. نادي النصر السعودي يتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو



أعلن نادي النصر السعودي، اليوم، عن التعاقد رسمياً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.



ويعمل نادي النصر على حفل تقديم للاعب يضاهي حجم الصفقة الكبيرة والنوعية في ملاعب كرة القدم السعودية لما يمثله رونالدو من قيمة تسويقية كبيرة بالإضافة لقدراته الفنية العالية.



من جانبه، قال رونالدو بعد التوقيع لنادي النصر: «إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات».



إلى ذلك، تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن الصفقة قائلاً: «واحد من أعظم الأوقات تم تأكيدها لبدء رحلته الجديدة في المملكة العربية السعودية. كريستيانو رونالدو أهلا بك في منزلك الجديد، مرحبا بك في الدوري السعودي، أتمنى لك ولأسرتك تجربة رائعة في المملكة»، مضيفاً: «سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً».



في السياق ذاته، أوضح مسلي آل معمر رئيس النادي، أن «هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة».



(الشرق الاوسط)