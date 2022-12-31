شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تصريح من كريستيانو رونالدو بعد انتقاله لنادي النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجمعة، أنه متشوق لتجربة دوري جديد في دولة مختلفة بعد تعاقده رسميا مع النصر السعودي حتى 2025.

وأعلن النصر برئاسة مسلي آل معمر رسميا عبر حسابه على "تويتر" التعاقد مع الهداف التاريخي لريال مدريد حتى 2025 وسيرتدي قميصه المعتاد رقم 7.

وأوضح آل معمر، أن مراسم توقيع العقد تمت في العاصمة الإسبانية مدريد دون أن يكشف عن القيمة المالية للصفقة خاصة وأن المهاجم البالغ عمره 37 عاما حرا ودون ناد بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وأضاف رونالدو عقب توقيع عقده مع النصر "الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة للغاية ومتحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

من جانبه قال رئيس "العالمي" إن هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد، مشيرا إلى أن رونالدو مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم وبوجوده في النصر سيمضي الفريق قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية وللأجيال المقبلة".

وكان مانشستر يونايتد أعلن فسخ عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي بعد أن قال في مقابلة تلفزيونية إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدير الفني الهولندي إريك تين هاج، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.

وبدأ الاتصال بين رونالدو والنصر خلال الصيف لكن المهاجم كان لا يزال يبحث عن البقاء في أوروبا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.

ومع عدم توفر أي عروض بعد المونديال وافق على عرض النصر لبدء المرحلة التالية من مسيرته الطويلة وذلك مع اقترابه من بلوغ 38 عاما في الخامس من فبراير المقبل.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى أن النصر ينوي الجمع بين رونالدو وزميله السابق سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان.

وأشارت "ماركا" إلى أن النصر ينتظر وصول رونالدو أول أيام 2023، ثم مواصلة مشروعه الضخم بضم نجوم لامعين آخرين مثل راموس وربما الفرنسي نجولو كانتي.