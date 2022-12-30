نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى ستاد القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي عن نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق بيراميدز إلى ستاد القاهرة الدولي.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بياناً أعلن خلاله أنه تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام.

وجاء نص بيان النادي الأهلي على الموقع الرسمي كالتالي: "نجحت الجهود التي بذلها مجلس مجلس إدارة الأهلي وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية، تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام، هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية".