بديل أكرم توفيق.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة والإعلان خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكر موقع "بطولات" أن مسئولي النادي الأهلي أنهوا اتفاقهم مع ظهير أيمن من الدوري المصري، لضمه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتسعى إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع لاعب جديد لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، واستحالة عودته للملاعب قبل 6 أشهر على الأقل.

ويرتبط الأهلي بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر انطلاقها في شهر فبراير المقبل.

ووفقاً للموقع، فقد أنهى مسئولو الأهلي اتفاقهم مع خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لفريق سموحة السكندري، على مدة التعاقد لمدة 4 مواسم ونصف، وتحديد راتب اللاعب.

ويتبقى للأهلي إنهاء الاتفاق مع إدارة نادي سموحة خلال الساعات المقبلة، ليتم حسم الصفقة بشكل نهائي في شهر يناير المقبل.

وفي السياق، كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تقدم الأهلي بعرض لاعب الفريق السكندري خالد عبد الفتاح خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال عامر، في تصريحات لموقع "في الجول"،: "نعم الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم خالد عبد الفتاح وكل ما يثار عن وجود خلافات حول طرق السداد بشأن الصفقة أمر عار تماما عن الصحة لأن تعاملاتي مع الأهلي قائمة على الاحترام والعدالة".

وأضاف رئيس نادي سموحة: "على مدار السنوات الماضية كنا نتبادل اللاعبين مع الأهلي وهناك من صنعوا الفارق في سموحة وكان سببا في انضمامهم لمنتخب مصر وإعادتهم له مجددا مثل أحمد عبد القادر ومحمد شكري وآخرين".

وتابع: "التبادل مع الأهلي ليس في كرة القدم فقط بل الألعاب الأخرى الأهلي طلب ثلاثة لاعبين من الرياضات الأخرى والأولوية لدي للأهلي لأنه يفيد النادي وأحصل منه على ما أريد، حتى لو أندية أخرى تريد خالد عبد الفتاح فالأولوية للأهلي لأنني سأحصل على لاعبين منه في المقابل".

وكشف فرج عامر: "المصري وبيراميدز قدما عرضين لضم خالد عبد الفتاح ولكن كما قلت الأولوية للأهلي مع احترامي لكل الأندية ولا توجد مشكلة في التعامل مع كل الأندية".

وعما طلب الحصول عليه من الأهلي، لم يكشف فرج عامر التفاصيل المادية، مضيفاً: "طلبت من الأهلي الحصول على حسام حسن وزياد طارق والأهلي وافق ولا توجد مشكلة بل وهناك لاعبين آخرين قد نحصل عليهم والمفاوضات مازالت قائمة".