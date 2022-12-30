قبل لحظات من وفاته.. إبنة الأسطورة البرازيلية بيليه تنشر آخر صورة لوالدها

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه، صورة التقطت لوالدها قبل لحظات من وفاته مساء الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

وكان بيليه يرقد في مستشفى "ألبرت أنشتاين" في مدينة ساو باولو البرازيلية، حيث كان يعالج من مرض السرطان منذ شهر.

وعبر حسابها بموقع "انستجرام"، نشرت كيلي ناسيمنتو آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته، حيث ظهر الأسطورة البرازيلية في سرير المستشفى، بينما يمسك أفراد من عائلته بيده.

وعلقت كيلي على الصورة قائلة: "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى "ألبرت أنشتاين" عن سبب وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

وأصدر المستشفى تقريراً طبياً جاء فيه: "مستشفى ألبرت أنشتاين يؤكد بأسف وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، اليوم، 29 ديسمبر 2022 في الساعة 3:27 مساء (بالتوقيت المحلي) بسبب فشل أعضاء في جسده عن القيام بوظائفها بسبب سرطان القولون".

وأضاف المستشفى في بيانه، وفقاً لشبكة "بي إن سبورتس"،: "مستشفى ألبرت أنشتاين يتعاطف مع أسرة بيليه وكل من يعاني من فقدان ملك كرة القدم العزيز".

واستحوذت الحالة الصحية لبيليه على اهتمام العالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية، وتحديدا خلال منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وفي عام 2021، تم تشخيص بيليه بإصابته بسرطان القولون، الذي تفاقم معه بالأسابيع الأخيرة، قبل أن يتوفى اليوم.

ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

واختير بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويعتبره كثر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم بولادة "كرة السامبا" بمثابة "كنز وطني" في البرازيل.