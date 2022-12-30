شكرا لقرائتكم خبر عن روى فيتوريا ناعيًا الأسطورة البرازيلية بيليه: "أرقد فى سلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث نشر صورة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلا: "أرقد في سلام".

وودع عالم كرة القدم أسطورة الكرة البرازيلية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، والذى توفى مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.

كان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، نشر صورة شهيرة للنجم العالمى بيليه أسطورة المنتخب البرازيلى السابق، وهو يعزف على الجيتار، محاطًا بزملائه فى أحدى دورات التدريب فى باينيراس، قبل أن يغادر الاتحاد الكونفدرالى لكرة القدم إلى إنجلترا للعب فى كأس العالم 1966.

يعتبر من أهم هوايات البرزيلي بيليه كما صرح مسبقا لوسائل إعلامية برازيلية : صيد السمك، الطبخ، كتابة الأغاني، عزف الجيتار.

بيليه يعزف على الجيتار

صورة شهيرة للنجم العالمى بيليه أسطورة المنتخب البرازيلى السابق، وهو يعزف على الجيتار، محاطًا بزملائه فى إحدى دورات التدريب فى باينيراس، قبل أن يغادر الاتحاد الكونفدرالى لكرة القدم إلى إنجلترا للعب فى كأس العالم 1966.

وكذلك من المعروف أيضا حب البرزيلي بيليه للسينما فقد حرص دائما على حضور مهرجانات دولية للأفلام في جميع أنحاء العالم حتى أنه التقى الفنانة المصرية زبيدة ثروت في حفل بالكويت بسبعينات القرن الماضى، والتقط الصور معًا وعبر لها عن إعجابه الشديد لها وقام بإلباسها طوق من الورد.

وبدأ بيليه مسيرته الكروية مع فريق سانتوس وهو بعمر الخامسة عشر، ولعب مع منتخب البرازيل وهو بعمر السادسة عشر، ويعتبر النجم الملقب بـ"الجوهرة السوداء" بطلا قوميا في بلاده.

ولعب بيليه مع منتخب البرازيل 92 مباراة دولية، وفاز منتخب السامبا في 67 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر في 11 مباراة، ولم تخسر البرازيل أي مباراة عندما كان بيليه يلعب مع زميله جارينشيا.

ووفقا للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فإن بيليه في مسيرته الكروية استطاع تسجيل 1281 هدفاً في 1363 مباراة خاضها، بما في ذلك المباريات الودية الغير الرسمية، وأصبح بذلك أكثر من سجل أهدافاً في تاريخ كرة القدم وتم إدراج الرقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية