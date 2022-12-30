شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلى رجال يفوز على الزمالك 3 / 0 فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للتنس الطاولة بالنادي الأهلي رجال على نظيره فريق الزمالك، في منافسات البطولة العربية المقامة داخل استاد القاهرة، بنتيجة 3-0، بمشاركة كل من محمد شومان، وخالد عصر، ويوسف عبد العزيز.
وتستضيف مصر منافسات البطولة بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.
ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق 19 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.
وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.