شكرا لقرائتكم خبر عن تنس طاولة الأهلى رجال يفوز على الزمالك 3 / 0 فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للتنس الطاولة بالنادي الأهلي رجال على نظيره فريق الزمالك، في منافسات البطولة العربية المقامة داخل استاد القاهرة، بنتيجة 3-0، بمشاركة كل من محمد شومان، وخالد عصر، ويوسف عبد العزيز.

وتستضيف مصر منافسات البطولة بمشاركة 6 فرق مصرية على مستوى الرجال والسيدات، حيث تضم منافسات الرجال 24 ناديًا من مختلف الدول، بينما يشارك 15 ناديًا في منافسات السيدات.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، ومحمود حامد مدربًا لفريق 19 سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏