شكرا لقرائتكم خبر عن ريكو يخضع للأشعة عقب مغادرة مباراة المحلة وسموحة وشكوك حول إصابته بـ"الصليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض صلاح ريكو لاعب فريق غزل المحلة للإصابة والتي على أثرها غادر ملعب مباراة فريقة أمام سموحة التي تجرى بينهم حاليًا على ستاد الإسكندرية ودخول كريم مصطفى بديلاً له في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

و من المقرر أن يتوجه صلاح ريكو الى أحد المراكز الطبية في الإسكندرية عقب نهاية اللقاء تحت أشراف طبيب الفريق خالد الجميزى، وهناك شكوك حول إصابة اللاعب الرباط الصليبى.

و حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة وغزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ10 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

حيث شهدت أحداث الشوط الأول سجالاً بين لاعبى الفريقن حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سموحة عن طريق الثلاثى دوكوا دودو وأحمد مصطفى وبنيامين بواتينج بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى وجبريل أوريك.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، محمود شبانة ، ممدوح عبد ربه ، شريف رضا.

خط الوسط: محمد سعيد " مكرونة " ، صديق أولا ، محمود عبد الحليم .

خط الهجوم: دوكوا دودو ، أحمد مصطفى ، بنيامين بواتينج .

بينما تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو ضم كلًا من :

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

خط الوسط: أحمد النادري، فوافي، كريم مصطفى.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، عبده يحيي، جابريل أوريك.