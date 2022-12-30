شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نقل مباراة بيراميدز لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام.

وجاء نص بيان الأهلي على الموقع الرسمي كالتالي: "نجحت الجهود التي بذلها مجلس مجلس إدارة الأهلي وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية، تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام، هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية".

على صعيد متصل، يسابق مسئولو النادى الاهلى الزمن لإنهاء ملف الصفقات الشتوية من أجل حسم قائمة الفريق التي سوف تسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية فبراير المقبل .