شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن نقل مباراة بيراميدز لاستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام.
وجاء نص بيان الأهلي على الموقع الرسمي كالتالي: "نجحت الجهود التي بذلها مجلس مجلس إدارة الأهلي وبعد التواصل مع كل الجهات المعنية، تمت الموافقة على نقل مباراة الأهلي وبيراميدز في الأسبوع الحادي عشر بالدوري والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم لتقام باستاد القاهرة بدلًا من ملعب الأهلي والسلام، هذا وتقوم لجنة المباريات بالتواصل والتنسيق حاليًّا مع الجهات القائمة على تنظيم المباراة لتيسير عمليات الدخول بالنسبة لجماهير الأهلي واصطحاب أدوات التشجيع التي تم الاتفاق عليها بموافقة الجهات الأمنية".
وتعمل إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، على دعم أغلب المراكز داخل الفريق، والتي يحتاجها السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، من أجل المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.
ويشارك الأهلي في كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي، وشارك المارد الأحمر في 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.
وكانت أفضل نتائج بطل مصر وأفريقيا السابق في مونديال الأندية، حصوله على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات، أعوام 2006 في اليابان، و2020 في قطر، و2021 في الإمارات.