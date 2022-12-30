شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه لأسوان الأحد ويعود صباح الثلاثاء بعد مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، السفر إلى أسوان ظهر يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة ممثل الصعيد المقبلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي مساء يوم الأحد في أسوان، استعدادًا للمباراة المرتقبة المقرر لها يوم الإثنين المقبل في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني عودة الفريق للقاهرة صباح يوم الثلاثاء عقب الانتهاء من مواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.