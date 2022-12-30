شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين فريقى المحلة وسموحة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى سموحة وغزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ10 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

شهدت أحداث الشوط الأول سجالاً بين لاعبى الفريقن حيث ظهرت خطورة لاعبى فريق سموحة عن طريق الثلاثى دوكوا دودو وأحمد مصطفى وبنيامين بواتينج بينما هجمات فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى وجبريل أوريك.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى كالتالى:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، محمود شبانة ، ممدوح عبد ربه ، شريف رضا.

خط الوسط: محمد سعيد " مكرونة " ، صديق أولا ، محمود عبد الحليم .

خط الهجوم: دوكوا دودو ، أحمد مصطفى ، بنيامين بواتينج .

بينما تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة اليوناني بابا فاسيليو ضم كلًا من :

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: إيهاب سمير، معاذ الحناوي، مصطفى العش، محمد بازوكا.

خط الوسط: أحمد النادري، فوافي، كريم مصطفى.

خط الهجوم: أحمد الشيخ، عبده يحيي، جابريل أوريك.