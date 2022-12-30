شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2022.. ريال مدريد عملاق أوروبا وخيبة كبيرة لدي ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهد عام 2022 على العديد من الأحداث الحافلة، يأتي على رأسها تفوق ريال مدريد على المستوي الأوروبي وجمعه لين لقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال فى إنجاز تاريخي للفريق المدريدي، خاصة أن الفريق أفتقد لقب دوري الأبطال لأكثر من 4 أعوام.

فى حين كان موسم 2022حافلًا فى بدايته لليفربول، حيث ابتسمت له الأقدار بعد تعثر السيتي فى الجوالات الأخيرة من البيرميرليج، بجانب وصوله إلى نهائي دوري الأبطال، ليطمح الريدز للجمع بين الثنائية وتحقيق موسمًا إستثنائيًا.

ولكن سرعان ما تحول حلم الريدز لصدمة كبيرة بعد خسر الفريق الدوري الإنجليزي فى الأمتار الأخيرة بفارق نقطة وحيدة عن السيتي، بالإضافة إلى خسارته لقب دوري الأبطال أمام ريال مدريد بهدف نظيف فى المباراة النهائية.



برشلونة وموسمًا آخر للنسيان

وبالحديث عن نتائج أشهر الأندية الأوروبية فى عام 2022، نجد أن برشلونة قدم واحدة من أسوء مواسمه، بعد أن تعرض الفريق لخسارة الليجا للموسم الثاني على التوالي، بجانب خروجه المبكر من الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

وخرج نادي برشلونة فى ختام هذا العام من دوري الأبطال فى نسخته الحالية من دور المجموعات لتستمر معاناة الفريق الكتالوني وإبتعاده عن الألقاب، فى أحد الأعوام التى تعد بمثابة الكابوس للجماهير الكتالونية.