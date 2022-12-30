شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يحرم المقاصة من صدارة الصعيد بثنائية ولافيينا يهزم الفيوم بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المنيا فوزًا مهمًا على فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة، في إطار ختام منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

وحرم فريق المنيا فريق المقاصة من استعادة الصدارة بعدما حقق الفوز عليه، وبهذه الخسارة توقف رصيد المقاصة عند النقطة 25 لتراجع للمركز الثالث، فيما رفع المنيا رصيده إلى 15 نقطة.

وحقق فريق لافيينا الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف، ليرفع لافيينا رصيده إلى 26 ويخطف المركز الثاني، فيما بقى فريق الفيوم عند النقطة 12.

انتزع بترول أسيوط فوزا مهما على شبان قنا بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من مجموعة الصعيد في القسم الثانى.

وعاد فريق بترول أسيوط لصدارة ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 27 نقطة، فيما بقى شبان قنا عند النقطة 9.

واكتسح فريق الجونة فريق المدينة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الثالث بمجموعة الصعيد، فيما بقى فريق المدينة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

المنيا 2 /1 مصر المقاصة

الفيوم 1 /2 لافيينا

أسمنت أسيوط 1 / 0 الألومنيوم

الجونة 3 / 1 المدينة

شبان قنا 0 / 2 بترول أسيوط

النصر للتعدين 0 / 0 كيما أسوان

تليفونات بنى سويف 1/ 1 ديروط

طامية 1 / 1 ملوى